Водителю назначено трое суток административного ареста
В Октябрьском районе Иркутска инспекторы дорожно-патрульной службы во время патрулирования заметили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Полицейские, включив проблесковые маяки, проследовали за нарушителем.
Водитель, увидев преследователей, попытался скрыться, увеличив скорость. На своём пути лихач совершал опасные манёвры, проехал на запрещающий сигнал светофора, задел движущейся в попутном направлении автомобиль и игнорировал неоднократные законные требования автоинспекторов об остановке.
В результате иномарка всё же была остановлена на улице Ржанова. За рулём оказался 31-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде и с 2017 года был лишён водительских прав. Процедура медицинского освидетельствования показала состояние опьянения у автомобилиста.
В настоящий момент в отношении лихача составлены административные материалы: за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения; невыполнение обязанностей в связи с ДТП; выезд на встречную полосу; управление транспортом без ОСАГО, а также без водительского удостоверения; проезд на красный сигнал светофора. Машина лихача помещена на штрафстоянку.
- За неповиновение законному требованию сотрудника полиции нарушитель привлечён к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде ареста сроком на трое суток. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске полицейские устроили погоню за нетрезвым лихачом
Происшествия, Фото:
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