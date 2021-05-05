 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 мая

04 мая

Популярное

В Иркутске полицейские устроили погоню за нетрезвым лихачом

В Иркутске полицейские устроили погоню за нетрезвым лихачом
Происшествия,  Фото:пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области
Водителю назначено трое суток административного ареста

В Октябрьском районе Иркутска инспекторы дорожно-патрульной службы во время патрулирования заметили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Полицейские, включив проблесковые маяки, проследовали за нарушителем.

Водитель, увидев преследователей, попытался скрыться, увеличив скорость. На своём пути лихач совершал опасные манёвры, проехал на запрещающий сигнал светофора, задел движущейся в попутном направлении автомобиль и игнорировал неоднократные законные требования автоинспекторов об остановке.

В результате иномарка всё же была остановлена на улице Ржанова. За рулём оказался 31-летний местный житель, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде и с 2017 года был лишён водительских прав. Процедура медицинского освидетельствования показала состояние опьянения у автомобилиста.

В настоящий момент в отношении лихача составлены административные материалы: за управление автомобилем водителем, находящимся в состоянии опьянения; невыполнение обязанностей в связи с ДТП; выезд на встречную полосу; управление транспортом без ОСАГО, а также без водительского удостоверения; проезд на красный сигнал светофора. Машина лихача помещена на штрафстоянку.

- За неповиновение законному требованию сотрудника полиции нарушитель привлечён к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ. Судом ему назначено наказание в виде ареста сроком на трое суток. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении нарушителя уголовного дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутск полиция алкогольное опьянение водители погоня
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Селенгинском районе Бурятии ночью горела баня
В Селенгинском районе Бурятии ночью горела баня
Происшествия, 05.05.2021
Пожар был ликвидирован за 12 минут
В Бурятии в ДТП пострадала 22-летняя девушка
В Бурятии в ДТП пострадала 22-летняя девушка
Происшествия, 05.05.2021
Женщина госпитализирована в Слюдянскую ЦРБ
В Иркутской области задержан подозреваемый в поджоге леса
В Иркутской области задержан подозреваемый в поджоге леса
Происшествия, 05.05.2021
От огня пострадала территория площадью около 20 гектаров
В Бурятии обнаружили тела пропавших туристов
В Бурятии обнаружили тела пропавших туристов
Происшествия, 04.05.2021
Остальных членов группы нашли в 10 метрах от места гибели первого мужчины
Алкоголь заставил жителя Бурятии угнать трактор
Алкоголь заставил жителя Бурятии угнать трактор
Происшествия, 04.05.2021
Хоринские полицейские раскрыли угон трактора с территории пилорамы
В Бурятии продолжают искать туристов, пропавших под лавиной
В Бурятии продолжают искать туристов, пропавших под лавиной
Происшествия, 04.05.2021
Информация о том, что красноярцы совершали восхождение на вершину без регистрации, не подтвердилась
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже
В Улан-Удэ разыскивают подозреваемых в краже
Происшествия, 04.05.2021
У потерпевших и подозреваемых произошёл конфликт около продуктового магазина
Улан-удэнка перевела мошеннику 56 тысяч
Улан-удэнка перевела мошеннику 56 тысяч
Происшествия, 04.05.2021
Злоумышленник обещал за помощь матери вознаграждение
В Бурятии выясняют обстоятельства гибели туриста под лавиной
В Бурятии выясняют обстоятельства гибели туриста под лавиной
Происшествия, 04.05.2021
Местонахождение ещё двух человек остаётся неизвестным
В Бурятии мошенник просил ветеринаров купить цветы
В Бурятии мошенник просил ветеринаров купить цветы
Происшествия, 04.05.2021
Злоумышленник представился сотрудником прокуратуры
В Бурятии разворот обошёлся водителю в 114 тысяч рублей
В Бурятии разворот обошёлся водителю в 114 тысяч рублей
Происшествия, 04.05.2021
Женщина, не уступившая дорогу транспортному средству, выплатила свыше 100 тысяч рублей ущерба
Стали известны подробности ночного пожара в Бурятии
Стали известны подробности ночного пожара в Бурятии
Происшествия, 03.05.2021
Как оказалось, обнаружили горящий дом в Мухоршибири студенты колледжа

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^