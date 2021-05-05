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В Бурятии в ДТП пострадала 22-летняя девушка

В Бурятии в ДТП пострадала 22-летняя девушка
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Женщина госпитализирована в Слюдянскую ЦРБ

Вчера днём в Тункинском районе Бурятии 28-летний водитель автомобиля БМВ, следуя со стороны посёлка Монды в направлении посёлка Култук в 3 км от села Зактуй не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП травмы получила 22-летняя пассажирка автомобиля. Девушка госпитализирована в Слюдянскую ЦРБ. Водитель и пассажир – жители Иркутской области.

За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 12 аварий с повреждениями транспортных средств, в том числе ДТП с пострадавшими.

Также вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 430 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 18 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 2 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года. Об этом сообщает УГИБДД по Бурятии.

Напомним, что на днях в Улан-Удэ задержан водитель, скрывшийся с места смертельного наезда на станции Дивизионная.
ДТП авария ГИБДД Бурятия
 
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