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В Улан-Удэ пресекли незаконную торговлю искусственными цветами

В Улан-Удэ пресекли незаконную торговлю искусственными цветами
Происшествия,  Фото:пресс-служба КГХ
Незаконную торговлю вели граждане КНР

В Улан-Удэ проходят рейды по выявлению административных правонарушений. 1 мая в Железнодорожном районе на улице Пушкина сотрудниками управления административного контроля была обнаружена крупная стихийная точка по несанкционированной торговле искусственными цветами и ритуальной атрибутикой. Незаконную торговлю вели граждане Китая, которые при виде сотрудников админконтроля свернули точку за 10 минут.

На место был вызван участковый полицейский. На собственника товаров были составлены два административных протокола по статье 58 Закона РБ об административных правонарушениях за торговлю вне установленных мест либо без документов, подтверждающих право размещения нестационарных торговых объектов, а также нарушение порядка организации ярмарок.

- Нарушение данной статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, - сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства.
Улан-Удэ торговля административная ответственность
 
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