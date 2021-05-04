Незаконную торговлю вели граждане КНР
В Улан-Удэ проходят рейды по выявлению административных правонарушений. 1 мая в Железнодорожном районе на улице Пушкина сотрудниками управления административного контроля была обнаружена крупная стихийная точка по несанкционированной торговле искусственными цветами и ритуальной атрибутикой. Незаконную торговлю вели граждане Китая, которые при виде сотрудников админконтроля свернули точку за 10 минут.
На место был вызван участковый полицейский. На собственника товаров были составлены два административных протокола по статье 58 Закона РБ об административных правонарушениях за торговлю вне установленных мест либо без документов, подтверждающих право размещения нестационарных торговых объектов, а также нарушение порядка организации ярмарок.
- Нарушение данной статьи влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей, - сообщает пресс-служба комитета городского хозяйства.
В Улан-Удэ пресекли незаконную торговлю искусственными цветами
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Незаконную торговлю вели граждане КНР
Преступление произошло в Пасху
Хоринские полицейские раскрыли угон трактора с территории пилорамы
Информация о том, что красноярцы совершали восхождение на вершину без регистрации, не подтвердилась
У потерпевших и подозреваемых произошёл конфликт около продуктового магазина
Злоумышленник обещал за помощь матери вознаграждение
Местонахождение ещё двух человек остаётся неизвестным
Злоумышленник представился сотрудником прокуратуры
Женщина, не уступившая дорогу транспортному средству, выплатила свыше 100 тысяч рублей ущерба
Кресло он продал своей знакомой
Как оказалось, обнаружили горящий дом в Мухоршибири студенты колледжа
Также он не вернул другу телефон и сдал гаджет в скупку
Мужчина после аварии бросил свою машину в лесу
Авария произошла вечером
Пенсионерка была госпитализирована в медучреждение