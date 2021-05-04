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Улан-удэнка перевела мошеннику 56 тысяч

Улан-удэнка перевела мошеннику 56 тысяч
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Злоумышленник обещал за помощь матери вознаграждение

В конце апреля в полицию Улан-Удэ обратилась 66-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой мошенников. Ущерб от действий злоумышленников составил 56 тысяч рублей.

Следствием было установлено, что днём горожанке позвонил неизвестный мужчина. Звонивший убедительно попросил женщину помочь ему. За помощь он обещал вознаграждение. Собеседник рассказал, что он не проживает в Улан-Удэ, но в городе живёт его престарелая мама. Мужчина попросил женщину купить продукты питания и унести пенсионерке. Денежные средства звонивший пообещал перевести на счёт. После чего горожанке поступили смс-оповещения о переводе ей денежных средств. Всего, якобы, поступило 64 тысячи рублей.

Затем неизвестный сразу же перезвонил и взволнованно сообщил, что произошел сбой программы, и он нечаянно перевёл гораздо больше денег, чем планировал, и попросил перечислить их обратно. Заявительница, не заподозрив обмана, перечислила 56 тысяч рублей. Однако, позже проверив баланс счёта, поняла, что перечислила собственные средства. Больше на связь мужчина не выходил.

- Следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Улан-Удэ Бурятия мошенничество
 
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