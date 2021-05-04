В Бурятии мошенник просил ветеринаров купить цветы

Злоумышленник представился сотрудником прокуратуры



В Бурятии не снижается активность телефонных мошенников. На этот раз обманные действия были направлены на предприятия, оказывающие лечебные услуги в Улан-Удэ.



- 27 апреля руководителю ветеринарной клиники поступил телефонный звонок. Лицо, называя себя сотрудником прокуратуры республики, пользуясь оказанным ему доверием, попросило оплатить цветочные букеты. Лишь превентивные действия банка, заблокировавшего сомнительный перевод, не позволили злоумышленнику получить направленные на его счёт деньги, - сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.

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По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

