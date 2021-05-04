Женщина, не уступившая дорогу транспортному средству, выплатила свыше 100 тысяч рублей ущерба
В Хоринском районе Бурятии с виновницы дорожно-транспортного происшествия судебные приставы взыскали свыше 100 тысяч рублей ущерба в пользу автомобилиста. Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине женщины-водителя, не подавшей сигнал световым указателем поворота соответствующего направления при совершении разворота. В результате ДТП владельцу пострадавшей машины был причинён имущественный ущерб.
Так как на момент аварии у владелицы транспортного средства отсутствовал полис ОСАГО, пострадавшая сторона вынуждена была обратиться в суд о взыскании материального ущерба с виновника ДТП. Погашение задолженности в пользу пострадавшей стороны осуществлялось за счёт денежных средств на счетах женщины, а также из её заработной платы.
- На сегодняшний день с автоледи взыскано 114318 рублей материального ущерба, а также 8 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения. Денежные средства в полном объёме перечислены взыскателю и направлены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УФССП по Бурятии.
В Бурятии разворот обошёлся водителю в 114 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 04.05.2021
Злоумышленник представился сотрудником прокуратуры
Происшествия, 04.05.2021
Женщина, не уступившая дорогу транспортному средству, выплатила свыше 100 тысяч рублей ущерба
Кресло он продал своей знакомой
Как оказалось, обнаружили горящий дом в Мухоршибири студенты колледжа
Также он не вернул другу телефон и сдал гаджет в скупку
Мужчина после аварии бросил свою машину в лесу
Авария произошла вечером
Пенсионерка была госпитализирована в медучреждение
ДТП произошло на трассе «Байкал»
Доверчивый мужчина перевёл предоплату
Мужчина зверски избил жертву трубой
«Ниссан Кашкай» загорелся после столкновения с грузовиком
Полиция ищет очевидцев трагедии
Происшествия, 01.05.2021
В числе спасённых один ребёнок
Происшествия, 01.05.2021
Пострадавшего госпитализировали