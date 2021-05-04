В Бурятии разворот обошёлся водителю в 114 тысяч рублей

Женщина, не уступившая дорогу транспортному средству, выплатила свыше 100 тысяч рублей ущерба



В Хоринском районе Бурятии с виновницы дорожно-транспортного происшествия судебные приставы взыскали свыше 100 тысяч рублей ущерба в пользу автомобилиста. Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине женщины-водителя, не подавшей сигнал световым указателем поворота соответствующего направления при совершении разворота. В результате ДТП владельцу пострадавшей машины был причинён имущественный ущерб.



Так как на момент аварии у владелицы транспортного средства отсутствовал полис ОСАГО, пострадавшая сторона вынуждена была обратиться в суд о взыскании материального ущерба с виновника ДТП. Погашение задолженности в пользу пострадавшей стороны осуществлялось за счёт денежных средств на счетах женщины, а также из её заработной платы.



- На сегодняшний день с автоледи взыскано 114318 рублей материального ущерба, а также 8 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения. Денежные средства в полном объёме перечислены взыскателю и направлены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УФССП по Бурятии.

