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В Бурятии разворот обошёлся водителю в 114 тысяч рублей

В Бурятии разворот обошёлся водителю в 114 тысяч рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина, не уступившая дорогу транспортному средству, выплатила свыше 100 тысяч рублей ущерба

В Хоринском районе Бурятии с виновницы дорожно-транспортного происшествия судебные приставы взыскали свыше 100 тысяч рублей ущерба в пользу автомобилиста. Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло по вине женщины-водителя, не подавшей сигнал световым указателем поворота соответствующего направления при совершении разворота. В результате ДТП владельцу пострадавшей машины был причинён имущественный ущерб.

Так как на момент аварии у владелицы транспортного средства отсутствовал полис ОСАГО, пострадавшая сторона вынуждена была обратиться в суд о взыскании материального ущерба с виновника ДТП. Погашение задолженности в пользу пострадавшей стороны осуществлялось за счёт денежных средств на счетах женщины, а также из её заработной платы.

- На сегодняшний день с автоледи взыскано 114318 рублей материального ущерба, а также 8 тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения. Денежные средства в полном объёме перечислены взыскателю и направлены в доход государства, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в УФССП по Бурятии.
Бурятия судебные приставы ДТП Хоринский район
 
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