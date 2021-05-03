Как оказалось, обнаружили горящий дом в Мухоршибири студенты колледжа
Стали известны подробности ночного пожара в селе Мухоршибирь. Как сообщал «Байкал-Daily», пожарные вытащили из горящего дома мужчину. Местные жители помогали спасти его. Поскольку пострадавший был без сознания, были проведены реанимационные действия, и мужчина задышал. Его госпитализировали с ожогами в больницу.
Как оказалось, студенты местного колледжа Даниил Петряков и Михаил Гусляков, обнаружившие горящий дом, сообщили о произошедшем в экстренные службы. Затем они стали разбирать забор, чтобы обеспечить проезд технике. Разбив окна и выпустив дым, молодые люди обнаружили человека. Вместе с пожарными они спасли его. После оказанной пожарным первой помощи пострадавшему, молодые люди вместе с местным жителем Сергеем Соловьёвым оказывали уход мужчине до прибытия скорой помощи.
- Это не первая спасённая жизнь на счету Даниила Петряков. Три года назад он вместе с Александром Геннадьевичем Тугжиевым и ещё одним молодым человеком так же, через окно, спас пожилую маломобильную женщину, в доме которой произошёл пожар, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Республиканское агентство поблагодарило Даниила Петрякова, Михаила Гуслякова и Сергея Соловьёва за смелость и самоотверженность, проявленные при спасении жизни человека.
Стали известны подробности ночного пожара в Бурятии
Происшествия, Фото:
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