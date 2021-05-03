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Улан-удэнец крал деньги со счёта матери своей девушки

Улан-удэнец крал деньги со счёта матери своей девушки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также он не вернул другу телефон и сдал гаджет в скупку

В Улан-Удэ сотрудники полиции задержали подозреваемого в кражах.

Так, в период с декабря 2019 года по январь 2020 года молодой человек совершил кражу крупной суммы у родителей девушки, вместе с которыми проживала пара. За месяц 20-летний парень перечислил более 130 тысяч рублей со счета матери своей избранницы. Под различными предлогами пользуясь телефоном женщины и зная пароль к её личному кабинету в банковском приложении, он крал средства. 17 тысяч рублей улан-удэнец перевёл себе, воспользовавшись «мобильным банком» на телефоне отца спутницы.

В 2021 году подозреваемым совершены ещё четыре имущественных преступления.

Так, 29 марта он попросил у друга гаджет, чтобы зайти в Интернет, но так и не вернул. Украденное тут же сдал в скупку.

13 апреля взял в аренду и не возвратил две игровых приставки с игровыми дисками и джойстиками общей стоимостью около 100 тысяч рублей. Их он также за бесценок сдал в ломбард. 21 апреля аналогичным образом распорядился с арендованным отбойным молотком. Общий ущерб составил более 360 тысяч рублей.

Молодой человек нигде не работает, воспитывался в детдоме. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и трижды скрывался от органов предварительного расследования. В содеянном признался.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

кража
 
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