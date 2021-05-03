Житель Бурятии получил срок за украденное кресло

Кресло он продал своей знакомой



В декабре 2020 года около 19 часов житель Селенгинского района незаконно проник в чужую квартиру и украл кресло, которое в дальнейшем продал своей знакомой.



На суде мужчину вину признал, в содеянном раскаялся.



Исследовав материалы дела, выслушав потерпевшую, свидетелей, суд признал подсудимого виновным в краже. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с испытательным сроком 2 года.



Приговор вступил в законную силу, сообщили в Гусиноозерском городском суде.

