Кресло он продал своей знакомой
В декабре 2020 года около 19 часов житель Селенгинского района незаконно проник в чужую квартиру и украл кресло, которое в дальнейшем продал своей знакомой.
На суде мужчину вину признал, в содеянном раскаялся.
Исследовав материалы дела, выслушав потерпевшую, свидетелей, суд признал подсудимого виновным в краже. С учетом смягчающих обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу, сообщили в Гусиноозерском городском суде.
Житель Бурятии получил срок за украденное кресло
Происшествия, Фото:
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