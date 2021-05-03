Мужчина пострадал при столкновении машин в Бурятии

Вчера около 10 часов вечера в Закаменске в дворовой территории по ул. Юбилейная произошло столкновение машин «Тойота Премио» и «Тойота Карина». В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил 64-летний пассажир «Тойоты Карина». Мужчина доставлен в Закаменскую районную больницу.
За минувшие сутки на дорогах Бурятии произошло 16 аварий с механическими повреждениями ТС, в том числе ДТП с пострадавшими.
Также вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено 380 нарушений ПДД, в том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 16 водителей, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, 5 – за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 4 автомобилистов за повторное управление ТС в состоянии опьянения в течение года, сообщили УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в ДТП в Заиграевском районе пострадала 67-летняя женщина, она была госпитализирована в медучреждение.