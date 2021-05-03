В Бурятии в ДТП пострадала 67-летняя женщина

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Пенсионерка была госпитализирована в медучреждение



Накануне около 8-30 часов в Заиграевском районе 64-летний водитель «Оки», следуя со стороны села Старая Брянь в направлении поселка Новая Брянь на 31 км. не справился с управлением и съехал в кювет.



В результате ДТП травмы получила 67-летняя пассажир автомобиля. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

