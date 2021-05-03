Пенсионерка была госпитализирована в медучреждение
Накануне около 8-30 часов в Заиграевском районе 64-летний водитель «Оки», следуя со стороны села Старая Брянь в направлении поселка Новая Брянь на 31 км. не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате ДТП травмы получила 67-летняя пассажир автомобиля. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии в ДТП пострадала 67-летняя женщина
Происшествия, Фото:
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