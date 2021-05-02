В Иркутской области фура съехала с трассы и опрокинулась

ДТП произошло на трассе «Байкал»
Сегодня, 2 мая около 16:30 на 96 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Слюдянском районе Иркутской области в ДТП попал большегруз.
32-летний водитель грузового автомобиля МАН съехал с дорожного полотна, после чего большегруз опрокинулся.
В результате ДТП никто не пострадал.
- Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщает УГИБДД по Иркутской области.
ДТП произошло на трассе «Байкал»
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