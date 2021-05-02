В Иркутской области покупатель мотоцикла лишился 145 тысяч

Доверчивый мужчина перевёл предоплату



39-летний житель города Усолье-Сибирское стал жертвой мошенничества, об этом случае сообщает ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчина на интернет-площадке «Авито» нашёл объявление о продаже мотоцикла «Сузуки». Потенциальный покупатель тут же связался с автором объявления. Далее переписка происходила в мессенджере. Для убедительности псевдовладелец мототранспорта отправил усольчанину видео с описанием товара и паспортные данные, как впоследствии выяснилось, фальшивые.



В процессе переговоров мужчины договорились о полной предоплате в размере 145 тысяч рублей, которые покупатель должен перечислить лжепродавцу, тот даже якобы сделал скидку в размере пяти тысяч рублей. Муэчина перевел всю сумму на указанные ему реквизиты и стал ожидать отправки мотоцикла посредством транспортной компании.



Не дождавшись ответа от «продавца», усольчанин позвонил в транспортную компанию и услышал, что на его имя товар никем не был отправлен. Связаться с «хозяином мотоцикла» мужчине не удалось, телефон недоступен. Объявление с сайта удалено.



В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



К слову, это не единственный местный житель, ставший жертвой обмана в интернете.



Так, в апреле в полицию обратилась усольчанка, которой вместо оплаченных женских духов в посылке пришли мужские. Другой потерпевший, 18-летний молодой человек, желая арендовать квартиру в Ангарске, перевел 12 тысяч рублей автору объявления на сайте «Юла». В результате ни денег, ни жилья. Еще одна 30-летняя усольчанка, будучи продавцом куртки на этом же сайте, думая, что заполняет «форму для получения денег от покупателя», перевела неизвестным 5 тысяч рублей. 33-летний житель посёлка в Усольском районе попытался приобрести через интернет-площадку «Авито» двигатель для своего автомобиля, перевел за него 20 тысяч денег, но товара так и не дождался. 60-летняя усольчанка, оплатив в интернете покупку трех платьев и шарфа, обнаружила в полученной посылке только одно платье, причем которое не заказывала.



Полиция снова призывает жителей быть бдительными и осторожными при совершении сделок в интернете.



