В Бурятии в курортной местности сгорели гостевые дома

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Вечером 1 мая в Тункинском районе Бурятии вблизи села Жемчуг, в курортной местности Вышка, что знаменита своими термальными источниками, произошёл крупный пожар. Он начался с того, что огонь охватил гостевой дом.Первой на тушение возгорания прибыла добровольная пожарная команда села Жемгуг. К этому моменту дом был охвачен огнём, пламя распространилось на соседний двухэтажный жилой дом, была угроза перехода огня на другие строения.Тушение пожара осложнялось плотной застройкой и интенсивностью горения.В ликвидации возгорания участвовали пожарные двух частей, работники Тункинского национального парка. Им активно помогали местные жители. Они в том числе вытаскивали автомобили, стоящие возле охваченных пламенем домов.- В результате пожара огнём уничтожены два двухэтажных дома, поврежден летний дом. Благодаря совместным усилиям участников тушения пожара не допущен переход огня на ещё один соседний дом и гараж.Все гостевые дома в Тункинском районе на майские праздники забиты туристами. Лишившиеся крыши над головой отдыхающие размещены в другом доме.- Причина и обстоятельства пожара устанавливаются, - отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.