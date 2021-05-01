В Бурятии эвакуировали восемь человек из задымленного подъезда









Поздно вечером 30 апреля в городе Гусиноозерске произошёл пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. На момент прибытия огнеборцев из окна горевшей квартиры, расположенной на третьем этаже, вырывалось пламя, а подъезд заволокло дымом.Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с помощью спасательных устройств были спасены 8 человек, из них один ребёнок. Одновременно с действиями по эвакуации жильцов был обнаружен и ликвидирован источник возгорания. Благодаря чётким и слаженным действиям огнеборцев, пожар был полностью ликвидирован за десять минут. Пострадавших нет.Всего к тушению привлекались 10 человек и 4 единицы техники.По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём. В результате пожара квартира повреждена изнутри на площади 8 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.