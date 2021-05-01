Пострадавшего госпитализировали
30 апреля около 11:00 на станции Половина Восточно-Сибирской железной дороги пригородным электропоездом травмирован мужчина, который позже был госпитализирован в городскую больницу Черемхово. Предварительно известно, что пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
В 2020 году в Иркутской области под колёсами поездов пострадали 58 человек, в том числе 41 из них погибли. В большинстве случаев пострадавшие были в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Людей призывают строго соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной дороге.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно полицейские сняли с грузового поезда двух школьников, которые хотели прокатиться.
В Иркутской области под поезд попал мужчина
Происшествия, Фото:
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