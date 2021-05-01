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В Иркутской области под поезд попал мужчина

В Иркутской области под поезд попал мужчина
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавшего госпитализировали

30 апреля около 11:00 на станции Половина Восточно-Сибирской железной дороги пригородным электропоездом травмирован мужчина, который позже был госпитализирован в городскую больницу Черемхово. Предварительно известно, что пострадавший мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

В 2020 году в Иркутской области под колёсами поездов пострадали 58 человек, в том числе 41 из них погибли. В большинстве случаев пострадавшие были в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Людей призывают строго соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной дороге.      

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно полицейские сняли с грузового поезда двух школьников, которые хотели прокатиться. 
Иркутская область
 
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