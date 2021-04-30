Пассажир поезда пытался подкупить полицейских в Иркутской области

Нарушитель распивал спиртное в вагоне поезда



39-летний ранее судимый житель Омской области в поезде сообщением «Тайшет-Нерюнгри» распивал спиртное. Желая избежать ответственности за административное нарушение, мужчина попытался подкупить транспортных полицейских из Братска. Он предложил взятку в 1000 рублей.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество», которое наказывается лишением свободы на срок до года, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

