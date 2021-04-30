Нарушитель распивал спиртное в вагоне поезда
39-летний ранее судимый житель Омской области в поезде сообщением «Тайшет-Нерюнгри» распивал спиртное. Желая избежать ответственности за административное нарушение, мужчина попытался подкупить транспортных полицейских из Братска. Он предложил взятку в 1000 рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество», которое наказывается лишением свободы на срок до года, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Пассажир поезда пытался подкупить полицейских в Иркутской области
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Нарушитель распивал спиртное в вагоне поезда
В национальном парке во время нереста рыб работает опергруппа
Пожар охватил площадь в три тысячи квадратных метров
Нетрезвый автомобилист удирал от полицейских
24 часа понадобилось потерпевшему, чтобы осознать, что его обманули
На инспектора Сергея Красикова после обвинений браконьеров возбуждали дело о превышении полномочий
Задержанные планировали взрывы административных зданий и нападения на граждан
Малыш скончался от разрыва печени
Мужчина пытался провезти через границу масло каннабиса
Мужчину приговорили почти к двум годам колонии
Три из четырёх пожаров потушены
Площадь пожара составила около 300 кв. метров
Всего повреждено более 60-ти захоронений
Происшествия, 29.04.2021
Мужчину, страдающего опухолью мозга, избили и силой заставляли оформлять кредит
Происшествия, 29.04.2021
Количество отравлений по сравнению с прошлым годом снизилось