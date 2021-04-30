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Пассажир поезда пытался подкупить полицейских в Иркутской области

Пассажир поезда пытался подкупить полицейских в Иркутской области
Происшествия, 
Нарушитель распивал спиртное в вагоне поезда

39-летний ранее судимый житель Омской области в поезде сообщением «Тайшет-Нерюнгри» распивал спиртное. Желая избежать ответственности за административное нарушение, мужчина попытался подкупить транспортных полицейских из Братска. Он предложил взятку в 1000 рублей.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мелкое взяточничество», которое наказывается лишением свободы на срок до года, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
покушение на дачу взятки должностному лицу
 
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