В нацпарке в Бурятии нашли браконьерские орудия лова

Происшествия, Фото: национальный парк "Тункинский"

В национальном парке во время нереста рыб работает опергруппа



С 25 апреля введён режим усиленной охраны водных биологических ресурсов. В водных объектах на территории национального парка «Тункинский» начался нерест рыб.



- Для предотвращения нарушений в нерестовый период в дело вступают сотрудники опергруппы национального парка. На реке Иркут выставлен пост, дислокация которого периодически меняется. За период с 25 по 30 апреля браконьеров не выявлено, но были обнаружены и изъяты браконьерские орудия лова, - сообщили в нацпарке.



В период нереста сотрудники национального парка призывают всех не мешать рыбе метать икру, не ловить рыбу, которая после нереста охраняет свое потомство. Также они просят неравнодушных граждан и жителей Тункинского района при обнаружении случаев браконьерства звонить на телефон горячей линии +7 (30147) 41-0-42.

