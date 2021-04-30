В национальном парке во время нереста рыб работает опергруппа
С 25 апреля введён режим усиленной охраны водных биологических ресурсов. В водных объектах на территории национального парка «Тункинский» начался нерест рыб.
- Для предотвращения нарушений в нерестовый период в дело вступают сотрудники опергруппы национального парка. На реке Иркут выставлен пост, дислокация которого периодически меняется. За период с 25 по 30 апреля браконьеров не выявлено, но были обнаружены и изъяты браконьерские орудия лова, - сообщили в нацпарке.
В период нереста сотрудники национального парка призывают всех не мешать рыбе метать икру, не ловить рыбу, которая после нереста охраняет свое потомство. Также они просят неравнодушных граждан и жителей Тункинского района при обнаружении случаев браконьерства звонить на телефон горячей линии +7 (30147) 41-0-42.
В нацпарке в Бурятии нашли браконьерские орудия лова
Происшествия, Фото:
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