В Иркутской области водителя-лихача отправили в колонию





- По решению суда нарушителю назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права управлять транспортными средствами на три года, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





Приговор суда вступил в законную силу.

В Иркутской области суд вынес приговор 30-летнему жителю Байкальска, признав его виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»Ночью в октябре 2020 года сотрудники дорожной полиции на улице в Байкальске заметили автомобиль, который двигался на высокой скорости. На неоднократные требования сотрудников ГИБДД об остановке водитель не реагировал.Не подействовало на него и предупреждение о применении огнестрельного оружия. Нарушитель продолжал ехать на большой скорости. Тогда автоинспектор сначала сделал предупредительный выстрел в воздух, а после выстрелил в заднее колесо. Машина остановилась.За рулём иномарки оказался 30-летний местный житель, который неоднократно привлекался к ответственности за езду в состоянии алкогольного опьянения. На момент задержания данный мужчина уже был лишён водительских прав и приговорён к 300 часам общественных работ.