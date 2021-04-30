Житель Иркутской области сделал мошенникам 50 переводов на миллион рублей

24 часа понадобилось потерпевшему, чтобы осознать, что его обманули



28 апреля в дежурную часть в Усольском районе обратился 62-летний водитель. Он перевёл мошенникам более миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.



Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что якобы на его имя оформлен кредит на 700 тысяч рублей.



Обеспокоенный такими словами мужчина с готовностью начал следовать указаниям лжеспециалиста. Сначала, по словам «сотрудника службы безопасности», требовалось оформить в усольском отделении банка такой же кредит, не раскрывая настоящим банковским работникам истинной причины. А затем на диктуемые номера телефонов перевести все полученные заёмные деньги.



Потерпевший взял кредит в 700 тысяч рублей и через банкомат перечислил на 26 телефонных номеров все деньги. Для этого мужчина совершил около пятидесяти переводов по 13, 14 и 15 тысяч рублей каждый. При этом псевдосотрудник банка уверял, что все это необходимо делать в обстановке полной конфиденциальности.



Кроме того, на телефон потерпевшего позвонил ещё один человек, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил водителю, что сейчас «происходит операция по поимке мошенников».



Они убедили мужчину, что надо «аннулировать» займ в сумме 490 тысяч рублей. Для этого следует оформить кредит в офисе банка, обналичить и также перевести на номера телефонов.



Данную сумму житель Усольского района также поспешно перечислил на телефонные номера, указанные собеседниками.



Только на следующий день потерпевший понял, что стал жертвой обмана аферистов и обратился в полицию.



Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

