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В Иркутске и Чите задержали готовивших взрывы украинских радикалов

В Иркутске и Чите задержали готовивших взрывы украинских радикалов
Происшествия, 
Задержанные планировали взрывы административных зданий и нападения на граждан

Федеральная служба безопасности сообщила о задержании в России украинских радикалов, готовивших взрывы и вооружённые нападения на граждан. В разных городах России, в том числе в Иркутске и Чите, сотрудники ФСБ задержали 16 членов украинской молодёжной радикальной организации «М.К.У.»

- В Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино, Переславль-Залесском задержаны 16 сторонников украинского молодёжного радикального сообщества «М.К.У.», причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооружённых нападений на граждан, - сообщает ФСБ России.

Во время обысков у задержанных изъяли холодное оружие, экстремистскую атрибутику, данные о совершённых и планируемых террористических и экстремистских преступлениях. Также обнаружены видеоотчёты о проведённых насильственных акциях, отправленные главарю группировки, а также переписка с ним.

В ходе опросов задержанные подтвердили, что их руководитель с территории Украины координировал и давал конкретные указания и призывы к террористическим актам в России.

- Вовлечение новых членов в преступную деятельность велось поэтапно. Так, вначале главарь «М.К.У.» предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, далее избить бездомного или представителя одной из молодёжных субкультур. В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти. Направляя видеоотчеты о проведенных акциях руководителю, сторонники «М.К.У.» попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры, - раскрыли подробности в ФСБ.

Возбуждены уголовные дела, проводятся оперативно-розыскные и следственные действия.

- В действиях руководителей и участников интернет-сообщества «М.К.У.» усматриваются признаки преступлений по статьям «Подстрекательство к убийству», «Приготовление к теракту», «Покушение на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по мотивам идеологической, национальной ненависти, ненависти в отношении какой-либо социальной группы, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух или более лиц», - сообщает Следственный комитет России.
терроризм экстремизм
 
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