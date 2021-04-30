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Жителю Иркутской области за убийство 3-летнего пасынка дали 17 лет

Жителю Иркутской области за убийство 3-летнего пасынка дали 17 лет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Малыш скончался от разрыва печени

В Нижнеилимском районе Иркутской области вынесен приговор 24-летнему местному жителю, до смерти избившего трёхлетнего пасынка. Молодой человек признан виновным в убийстве малолетнего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

7 сентября 2020 года молодой человек сильно избил трёхлетнего сына своей сожительницы. Он нанёс ребёнку удары по спине, голове и животу. Малыш получил травму в виде разрыва печени.

Мальчик скончался в реанимационном отделении больницы в этот же вечер.

Убийца сбежал. Его задержали полицейские на следующий день. Ранее он неоднократно был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые реально отбывал наказание в исправительной колонии.

Иркутский областной суд назначил подсудимому 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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