Жителю Иркутской области за убийство 3-летнего пасынка дали 17 лет

Малыш скончался от разрыва печени



В Нижнеилимском районе Иркутской области вынесен приговор 24-летнему местному жителю, до смерти избившего трёхлетнего пасынка. Молодой человек признан виновным в убийстве малолетнего, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.



7 сентября 2020 года молодой человек сильно избил трёхлетнего сына своей сожительницы. Он нанёс ребёнку удары по спине, голове и животу. Малыш получил травму в виде разрыва печени.



Мальчик скончался в реанимационном отделении больницы в этот же вечер.



Убийца сбежал. Его задержали полицейские на следующий день. Ранее он неоднократно был судим за преступления против собственности и половой свободы личности, за которые реально отбывал наказание в исправительной колонии.



Иркутский областной суд назначил подсудимому 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

