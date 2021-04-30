Житель Бурятии пытался попасть в Китай с наркотиками

Мужчина пытался провезти через границу масло каннабиса



Житель Бурятии предстанет перед судом в Забайкальском крае по обвинению в незаконном изготовлении наркотического средства в значительном размере и его контрабанде.



По версии следствия, в феврале мужчина возле свалки в посёлке Забайкальск собрал листья дикорастущей конопли, а затем изготовил масло каннабиса. Часть его употребил на месте, оставшуюся часть решил взять с собой в Китай.



Свёрток с наркотиком он спрятал во внутренний карман куртки. Затем за рулём грузовика направился на международный автомобильный пункт пропуска Забайкальск. Однако таможенники нашли у него масло каннабиса.



- В ходе следствия мужчина вину в признал, в содеянном раскаялся. Уголовное дело направлено в Забайкальский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

