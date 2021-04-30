Мужчину приговорили почти к двум годам колонии
Неоднократно судимый за имущественные преступления житель Иркутска признан виновным в очередной краже.
В декабре 2020 года мужчина находился в здании терминала внутренних авиалиний аэропорта Иркутска. При прохождении предполётного досмотра на втором этаже аэропорта он украл из кармана сумки незнакомца iPhone 12 Pro стоимостью более 80 тысяч рублей. После вор сдал его в магазин сотовых телефонов за 11 тысяч рублей.
В тот же день вор был задержан полицейскими на железнодорожном вокзале при попытке уехать в Новосибирск.
Во время предварительного следствия мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном.
- Суд назначил наказание в виде 1 года 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Иркутянин украл в аэропорту iPhone 12 Pro
Происшествия, Фото:
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