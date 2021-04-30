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В Бурятии тушили четыре лесных пожара

В Бурятии тушили четыре лесных пожара
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Три из четырёх пожаров потушены

За прошедшие сутки проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Селенгинском, Кабанском, Прибайкальском районах и на землях минобороны Заиграевского района Бурятии. Все возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работал 81 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники.

Общая площадь, пройденная огнём, составила около 74 га.


На утро 30 апреля три лесных пожара ликвидированы. Ещё один в Прибайкальском районе локализован, продолжаются работы по его дотушиванию.

В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.


лесные пожары
 
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