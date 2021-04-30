В Бурятии тушили четыре лесных пожара

Общая площадь, пройденная огнём, составила около 74 га.







За прошедшие сутки проводились работы по тушению четырёх лесных пожаров в Селенгинском, Кабанском, Прибайкальском районах и на землях минобороны Заиграевского района Бурятии. Все возгорания возникли из-за неосторожного обращения с огнём, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.На тушении работал 81 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 17 единиц лесопожарной техники.На утро 30 апреля три лесных пожара ликвидированы. Ещё один в Прибайкальском районе локализован, продолжаются работы по его дотушиванию.В республике введён особый противопожарный режим. Разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено.Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.