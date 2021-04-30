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В Бурятии произошло два пожара на кладбищах

В Бурятии произошло два пожара на кладбищах
Происшествия,  Фото:«Бичура-инфо. 24/7»
Всего повреждено более 60-и захоронений

В Бичурском районе Бурятии произошли пожары на двух кладбищах.

Днём 29 апреля в селе Бичура произошёл пожар на кладбище по улице Ленина. Огонь потушили силами пожарных и людей, присутствующих на кладбище. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Огнём повреждено 32 захоронения. Виновник пожара устанавливается.

Спустя полтора часа произошёл пожар на кладбище по улице Коммунистическая. Площадь, охваченная огнём, составила 80 кв. м. Повреждено 30 мест захоронений. Здесь виновник установлен, сообщает группа «Бичура-инфо. 24/7».

Людей просят соблюдать противопожарные плавила.

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 апреля пожар на кладбище села Творогово Кабанского района повредил свыше ста могил.

пожар
 
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