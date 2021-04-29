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В Бурятии инвалид не может оправиться после избиения

В Бурятии инвалид не может оправиться после избиения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину, страдающего опухолью мозга, избили и силой заставляли оформлять кредит

Житель Бурятии Баир просит о наказании для людей, которые избили его так, что он после этого перенёс несколько инсультов и стал инвалидом первой (самой тяжёлой) группы инвалидности.

У Баира несколько лет назад выявили опухоль головного мозга. Тогда, узнав о диагнозе мужа, его с несовершеннолетней дочерью бросила жена. Мужчина перенёс операцию в НМИЦ нейрохирургии имени Николая Бурденко, после которой у него появился диабет и гипертония. В те дни он получил инвалидность третьей группы. На жизнь зарабатывал всеми возможными способами, в основном случайными заработками, например, таксовал. Баиру, по его словам, нужна повторная операция в частной клинике, которую проведут с помощью гамма-ножа. Деньги на неё он копит до сих пор.

Сейчас его жизненная ситуация ухудшилась. Мужчина стал инвалидом первой группы, он перенёс несколько инсультов после страшного избиения год назад.

- Тогда у него была третья группа, «рабочая». Его избили, после этого он ни дня больше не работал, друг за другом как инсульты пошли. В декабре был третий инсульт, который совсем его добил, - говорит Аюна, гражданская супруга Баира.

Как оказалось, история сложная, она тянется с 2016 года. Тогда Баир взял в аренду «Газель», чтобы поработать на одном из улан-удэнских маршрутов. Он и владелец автомобиля созвонились, встретились, прокатились на машине: проверили её. Затем хозяин «Газели» забрал машину и уехал.

- Договорились, что Баир приедет, заберёт автобус, но Баир не поехал, почувствовал себя плохо, и хозяин сам прикатил машину спустя два дня. Затем Баир отъезжал от конечной остановки до Трубачеева, автомобиль у него сломался, дальше он не поехал – даже первый круг не сделал. Позвонил владельцу, тот приезжает и отгоняет машину на СТО на Левом берегу, потом говорит – «ты такой-сякой, сломал машину, давай 30 тысяч на ремонт, бери кредит или как». Загнал его в долг. Денег нет, Баир написал расписку, хотя никто эту расписку не видел потом, - продолжила женщина.

Затем спустя несколько лет – 20 марта 2020 года - мужчины случайно встретились на крыльце поликлиники № 1. Хозяин «Газели» был с другом и вновь начал требовать деньги. Они отобрали у Баира телефон и наушник. С карты сняли 600 рублей – больше там просто ничего не было. Затем силой повели по офисам микрозаймов, требуя сейчас же оформить кредит. Сопротивляться беспомощный инвалид не мог.

- Они водили его во все кредитные мелкие займы, пытались взять на него кредит. Когда он договор на кредит заполнял, успел позвонить со своего телефона дочери, та мне позвонила. Я звоню ему: «Что случилось?», он говорит – «Я в заложниках». Он мне быстро объяснил, тоже говорить не может. Кредит, естественно, ему не дали, слово «заложник» на оператора подействовало, - рассказывает Аюна.

Женщина поехала на помощь супругу. В это время мужчины, давившие на Баира, вызвали себе ещё «подкрепление». Аюна по пути успела позвонить в полицию и тянула время.

- В кофейню им предложила сходить, чтобы потянуть время, чтобы полиция подошла. Приехали полицейские, и мы все прошли в ближайшее отделение полиции возле рынка, - вспоминает улан-удэнка.

В полиции, по её словам, мужу стало плохо, пришлось вызывать скорую. «Скорая приехала, отнеслась к этому, чёрт его знает как. Уехали, даже не дали лист, что они обычно дают – к терапевту обращаться», - отмечает она.

В отделе избитому мужчине было совсем плохо, поэтому он допустил опрометчивый шаг, подписав мировую.

- Я смотрю, у моего Баира-то лицо чернеет, ему хуже и хуже, и он подписывает всё, что этот старший лейтенант, оперуполномоченный сказал – «претензий не имеем, на мировую идём» и т.д. Уголовное дело не возбудили. В результате что мы имеем? Третий инсульт, человек-инвалид. С марта до декабря три инсульта, - заключила гражданская супруга мужчины.

По возвращению домой Баиру стало ещё хуже, он вызвал «скорую». В БСМП ему диагностировали сотрясение мозга и перелом лицевой кости. Сейчас мужчина страдает от сильных головных болей и, возможно, ему потребуется операция у челюстно-лицевого хирурга. Это вдобавок к той дорогостоящей операции на головном мозге, на которую у него нет средств.

Баир хотел бы получить материальную и моральную компенсацию от тех, кто избил его. Он обращается ко всем компетентным органам с просьбой провести всё-таки проверку в отношении хозяина «Газели».

В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» прокомментировали, что в этом случае были соблюдены все меры процессуального реагирования.

- Сотрудниками полиции в соответствии с законодательством Российской Федерации соблюдены все меры процессуального реагирования. В установленные законом сроки за обжалованием решения данный гражданин не обращался, - пояснили в министерстве.
побои инвалиды
 
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