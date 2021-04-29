Женщина стащила банковскую карту у знакомого
Житель Краснокаменского района Забайкальского края сообщил в полицию о краже банковской карты, с которой украли 72 тысячи рублей.
Накануне кражи потерпевший распивал спиртное в компании своих знакомых. Спустя несколько дней обнаружил пропажу денег и обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские, выяснив круг знакомых, доставили их в отдел полиции. В итоге неоднократно судимая 32-летняя жительница Краснокаменска призналась в краже.
Воспользовавшись ситуацией, когда мужчина уснул, женщина стащила его банковскую карту, пин-код от которой знала. Все украденные деньги она потратила на спиртное.
Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалка спустила на спиртное украденные 72 тысячи рублей
Происшествия, Фото:
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