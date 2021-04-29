Забайкалка спустила на спиртное украденные 72 тысячи рублей

Женщина стащила банковскую карту у знакомого



Житель Краснокаменского района Забайкальского края сообщил в полицию о краже банковской карты, с которой украли 72 тысячи рублей.



Накануне кражи потерпевший распивал спиртное в компании своих знакомых. Спустя несколько дней обнаружил пропажу денег и обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские, выяснив круг знакомых, доставили их в отдел полиции. В итоге неоднократно судимая 32-летняя жительница Краснокаменска призналась в краже.



Воспользовавшись ситуацией, когда мужчина уснул, женщина стащила его банковскую карту, пин-код от которой знала. Все украденные деньги она потратила на спиртное.



Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

