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Забайкалка спустила на спиртное украденные 72 тысячи рублей

Забайкалка спустила на спиртное украденные 72 тысячи рублей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина стащила банковскую карту у знакомого

Житель Краснокаменского района Забайкальского края сообщил в полицию о краже банковской карты, с которой украли 72 тысячи рублей.

Накануне кражи потерпевший распивал спиртное в компании своих знакомых. Спустя несколько дней обнаружил пропажу денег и обратился за помощью в правоохранительные органы. Полицейские, выяснив круг знакомых, доставили их в отдел полиции. В итоге неоднократно судимая 32-летняя жительница Краснокаменска призналась в краже.

Воспользовавшись ситуацией, когда мужчина уснул, женщина стащила его банковскую карту, пин-код от которой знала. Все украденные деньги она потратила на спиртное.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
кража
 
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