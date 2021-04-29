Жителю Бурятии в Забайкалье попались неподкупные полицейские

Мужчина пытался «отмазаться» за езду в нетрезвом виде



В Чите возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Бурятии. Он подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому.



По данным следствия, 25 апреля мужчину во время управления автомобилем остановили сотрудники дорожно-патрульной службы полиции на стационарном посту. При проверке документов полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС провели освидетельствование и составили протокол об административном правонарушении.



Желая избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина несколько раз просил сотрудников полиции не составлять протокол, предлагая взамен 30 тысяч рублей. Полицейские объясняли, что это незаконно.



Несмотря на это, мужчина вложил купюры в футляр от компакт-диска и положил его рядом с полицейским.



Сотрудники полиции сообщили о произошедшем в следственные органы.



- Следователи допросили подозреваемого мужчину, он отрицает факт дачи взятки сотрудникам ДПС. Также в рамках неотложных следственных действий изъяты записи камер видеонаблюдения и допрошены сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Расследование уголовного дела продолжается.

