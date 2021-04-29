 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

Жителю Бурятии в Забайкалье попались неподкупные полицейские

Жителю Бурятии в Забайкалье попались неподкупные полицейские
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина пытался «отмазаться» за езду в нетрезвом виде

В Чите возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Бурятии. Он подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому.

По данным следствия, 25 апреля мужчину во время управления автомобилем остановили сотрудники дорожно-патрульной службы полиции на стационарном посту. При проверке документов полицейские обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Сотрудники ДПС провели освидетельствование и составили протокол об административном правонарушении.

Желая избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, мужчина несколько раз просил сотрудников полиции не составлять протокол, предлагая взамен 30 тысяч рублей. Полицейские объясняли, что это незаконно.

Несмотря на это, мужчина вложил купюры в футляр от компакт-диска и положил его рядом с полицейским.

Сотрудники полиции сообщили о произошедшем в следственные органы.

- Следователи допросили подозреваемого мужчину, он отрицает факт дачи взятки сотрудникам ДПС. Также в рамках неотложных следственных действий изъяты записи камер видеонаблюдения и допрошены сотрудники полиции, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается.
ГИБДД покушение на дачу взятки должностному лицу
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забайкальца оштрафовали за песню о запрещённом АУЕ
Забайкальца оштрафовали за песню о запрещённом АУЕ
Происшествия, 29.04.2021
После прокурорского вмешательства аудио было удалено
В Улан-Удэ виновнику гибели двух подростков грозит до 20 лет
В Улан-Удэ виновнику гибели двух подростков грозит до 20 лет
Происшествия, 29.04.2021
В суд ушло уголовное дело о сбитых насмерть 16-летних парне и девушке
Улан-удэнец перепутал номера в гостинице и лишился кожаной куртки
Улан-удэнец перепутал номера в гостинице и лишился кожаной куртки
Происшествия, 29.04.2021
Вор объяснил кражу куртки тем, что у него такой нет
На трассе в Иркутской области «Филдер» перевернулся на крышу
На трассе в Иркутской области «Филдер» перевернулся на крышу
Происшествия, 29.04.2021
Водитель перевернувшейся «Тойоты» скрылся с места происшествия
В Бурятии ищут поджигателей
В Бурятии ищут поджигателей
Происшествия, 29.04.2021
Неизвестные подожгли баню
В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчине продлили арест
В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчине продлили арест
Происшествия, 29.04.2021
Водитель, устроивший страшное ДТП, остаётся в СИЗО
В Бурятии двое детей обварились кипятком
В Бурятии двое детей обварились кипятком
Происшествия, 29.04.2021
Дети получили ожоги дома и в бане
Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки
Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки
Происшествия, 29.04.2021
В последний раз мужчину видели возле реки
В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
Происшествия, 29.04.2021
Водителя вытащили из воды, но спасти его не удалось
В Бурятии полицейского обматерил пенсионер МВД
В Бурятии полицейского обматерил пенсионер МВД
Происшествия, 29.04.2021
Пенсионер МВД предстанет перед судом
В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
Происшествия, 29.04.2021
Родители несовершеннолетних понесут ответственность

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^