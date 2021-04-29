Подростки хотели прокатиться на грузовом поезде
28 апреля в Иркутске транспортные полицейские и железнодорожники на остановочном пункте с платформы грузового поезда сняли двух 15-летних школьников.
Подростки, рискуя жизнью, собирались проехать от станции Батарейная до станции Иркутск-сортировочный на грузовом поезде.
- После проведения разъяснительной беседы несовершеннолетние правонарушители переданы законным представителям. Родители, в свою очередь, привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В этом году в Иркутской области в результате наезда поездов погибла 13-летняя девочка, восьмилетний мальчик получил травмы.
В Иркутске школьников сняли с платформы грузового поезда
Происшествия, Фото:
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