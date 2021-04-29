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Забайкальца оштрафовали за песню о запрещённом АУЕ

Забайкальца оштрафовали за песню о запрещённом АУЕ
Происшествия,  Фото:pixabay.com
После прокурорского вмешательства аудио было удалено

Житель села Кыра Забайкальского края в социальной сети разместил аудиозапись, пропагандирующую идеологию движения «Арестантское уголовное единство» (*запрещённая в РФ экстремистская организация).

Прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций.

Постановлением суда его оштрафовали на тысячу рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.

После прокурорской проверки аудиозапись пользователь удалил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
экстремизм
 
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