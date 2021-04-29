После прокурорского вмешательства аудио было удалено
Житель села Кыра Забайкальского края в социальной сети разместил аудиозапись, пропагандирующую идеологию движения «Арестантское уголовное единство» (*запрещённая в РФ экстремистская организация).
Прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций.
Постановлением суда его оштрафовали на тысячу рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.
После прокурорской проверки аудиозапись пользователь удалил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Забайкальца оштрафовали за песню о запрещённом АУЕ
Происшествия, Фото:
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