Забайкальца оштрафовали за песню о запрещённом АУЕ

После прокурорского вмешательства аудио было удалено



Житель села Кыра Забайкальского края в социальной сети разместил аудиозапись, пропагандирующую идеологию движения «Арестантское уголовное единство» (*запрещённая в РФ экстремистская организация).



Прокуратура возбудила в отношении мужчины дело об административном правонарушении за публичную демонстрацию символики экстремистских организаций.



Постановлением суда его оштрафовали на тысячу рублей. Решение суда в законную силу пока не вступило.



После прокурорской проверки аудиозапись пользователь удалил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

