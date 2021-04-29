Улан-удэнец перепутал номера в гостинице и лишился кожаной куртки

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».











28 апреля в полицию Советского района поступило сообщение от 34-летнего улан-удэнца. У него украли кожаную куртку, сообщили в МВД по Бурятии.Мужчина рассказал полицейским, что некоторое время жил в гостинице. 27 апреля он распивал спиртное в компании приятелей. Будучи пьяным, мужчина перепутал номер и снял верхнюю одежду в соседнем. Затем вернулся в свой номер и продолжил застолье.Заметив чужую вещь в своём номере, постоялец украл её и съехал. Наутро хозяин кожаной куртки обнаружил пропажу и сообщил в полицию.Полицейские задержали подозреваемого. Примечательно, что во время задержания на нем была украденная куртка.На вопрос дознавателя, зачем он похитил куртку, мужчина ответил:- У меня не было.Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью.