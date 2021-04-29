Аэролодка столкнулась с ледяным торосом
В Бурятии началась доследственная проверка по факту гибели жителя Иркутской области на опрокинувшейся аэролодке. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла на Байкале, в местности Верхнее Изголовье Чивыркуйского залива.
По предварительной версии следствия, вечером 28 апреля аэролодка «Ангара» следовала со стороны острова Ольхон по льду Байкала. Примерно в 70 километрах от посёлка Баргузин аэролодка столкнулась с ледяным торосом, после чего судно на воздушной подушке перевернулось.
В результате случившегося один из двоих мужчин, находившихся на лодке, получил несовместимые с жизнью травмы.
- Для установления всех обстоятельств случившегося на место направилась следственно-оперативная группа из числа следователей и сотрудников транспортной полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Следователи расследуют гибель водителя аэролодки в Бурятии
Происшествия, Фото:
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