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Следователи расследуют гибель водителя аэролодки в Бурятии

Следователи расследуют гибель водителя аэролодки в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Аэролодка столкнулась с ледяным торосом

В Бурятии началась доследственная проверка по факту гибели жителя Иркутской области на опрокинувшейся аэролодке. Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла на Байкале, в местности Верхнее Изголовье Чивыркуйского залива.

По предварительной версии следствия, вечером 28 апреля аэролодка «Ангара» следовала со стороны острова Ольхон по льду Байкала. Примерно в 70 километрах от посёлка Баргузин аэролодка столкнулась с ледяным торосом, после чего судно на воздушной подушке перевернулось.

В результате случившегося один из двоих мужчин, находившихся на лодке, получил несовместимые с жизнью травмы.

- Для установления всех обстоятельств случившегося на место направилась следственно-оперативная группа из числа следователей и сотрудников транспортной полиции. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
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