Житель Иркутской области получил ожоги, сжигая мусор в ведре

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Искры разнесло порывом ветра



Житель посёлка Усть-Ордынского в Иркутской области пострадал от огня и потерял имущество при сжигании мусора в ведре.



Произошло это накануне днём. На улице Комарова на момент прибытия пожарных горела бревенчатая стайка с дощатым навесом, огнём были охвачены кровли надворных построек. На месте находился хозяин с ожогами рук. Пострадавший был госпитализирован.



Вскоре пожар был потушен. Огонь повредили надворные постройки на площади 32 квадратных метра.



Работавшие на месте происшествия дознаватели МЧС выяснили, что возгорание произошло из-за того, что мужчина сжигал мусор в ведре. Порывом ветра искры мгновенно разнесло по участку, загорелась сухая трава и деревянные постройки. При попытке самостоятельно потушить пожар мужчина получил ожоги.



По факту происшествия проводится расследование. Только за последнюю неделю за сжигание сухой растительности и мусора на территории приусадебных участков к административной ответственности были привлечены 12 граждан, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

