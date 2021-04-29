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Житель Иркутской области получил ожоги, сжигая мусор в ведре

Житель Иркутской области получил ожоги, сжигая мусор в ведре
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Искры разнесло порывом ветра

Житель посёлка Усть-Ордынского в Иркутской области пострадал от огня и потерял имущество при сжигании мусора в ведре.

Произошло это накануне днём. На улице Комарова на момент прибытия пожарных горела бревенчатая стайка с дощатым навесом, огнём были охвачены кровли надворных построек. На месте находился хозяин с ожогами рук. Пострадавший был госпитализирован.

Вскоре пожар был потушен. Огонь повредили надворные постройки на площади 32 квадратных метра.

Работавшие на месте происшествия дознаватели МЧС выяснили, что возгорание произошло из-за того, что мужчина сжигал мусор в ведре. Порывом ветра искры мгновенно разнесло по участку, загорелась сухая трава и деревянные постройки. При попытке самостоятельно потушить пожар мужчина получил ожоги.

По факту происшествия проводится расследование. Только за последнюю неделю за сжигание сухой растительности и мусора на территории приусадебных участков к административной ответственности были привлечены 12 граждан, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
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