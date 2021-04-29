В Бурятии ищут поджигателей

В ночь с 27 на 28 апреля загорелась баня в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии. На момент прибытия пожарных горел предбанник.
- Пожар был ликвидирован за 27 минут. Пожарные не допустили распространения огня на всё здание и стоящие рядом постройки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате пожара обуглились стены предбанника, а сама баня оказалась закопчена изнутри.
Предположительной причиной пожара назван поджог. Виновное лицо устанавливается.
Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 28 апреля в селе Горхон сгорел трёхквартирный жилой дом.
Справка:
Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.