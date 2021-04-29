 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

В Бурятии ищут поджигателей

В Бурятии ищут поджигателей
Происшествия,  Фото:республиканское агентство ГО и ЧС
Неизвестные подожгли баню

В ночь с 27 на 28 апреля загорелась баня в посёлке Николаевский Тарбагатайского района Бурятии. На момент прибытия пожарных горел предбанник.

- Пожар был ликвидирован за 27 минут. Пожарные не допустили распространения огня на всё здание и стоящие рядом постройки, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

В результате пожара обуглились стены предбанника, а сама баня оказалась закопчена изнутри.

Предположительной причиной пожара назван поджог. Виновное лицо устанавливается.


Как сообщал «Байкал-Daily», ночью 28 апреля в селе Горхон сгорел трёхквартирный жилой дом.

Справка:

Поджог относится к числу умышленных преступлений средней тяжести, связанных с посягательством на имущество. Согласно ч. 2 ст.167 УК РФ, деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путём поджога, взрыва или иным общеопасным способом, либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами, либо лишением свободы на срок до пяти лет.


пожар Поджог
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На трассе в Иркутской области «Филдер» перевернулся на крышу
На трассе в Иркутской области «Филдер» перевернулся на крышу
Происшествия, 29.04.2021
Водитель перевернувшейся «Тойоты» скрылся с места происшествия
В Бурятии ищут поджигателей
В Бурятии ищут поджигателей
Происшествия, 29.04.2021
Неизвестные подожгли баню
В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчине продлили арест
В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчине продлили арест
Происшествия, 29.04.2021
Водитель, устроивший страшное ДТП, остаётся в СИЗО
В Бурятии двое детей обварились кипятком
В Бурятии двое детей обварились кипятком
Происшествия, 29.04.2021
Дети получили ожоги дома и в бане
Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки
Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки
Происшествия, 29.04.2021
В последний раз мужчину видели возле реки
В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
Происшествия, 29.04.2021
Водителя вытащили из воды, но спасти его не удалось
В Бурятии полицейского обматерил пенсионер МВД
В Бурятии полицейского обматерил пенсионер МВД
Происшествия, 29.04.2021
Пенсионер МВД предстанет перед судом
В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
Происшествия, 29.04.2021
Родители несовершеннолетних понесут ответственность
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу
Происшествия, 29.04.2021
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу
В Улан-Удэ продолжается череда наездов на пешеходов на «зебре»
В Улан-Удэ продолжается череда наездов на пешеходов на «зебре»
Происшествия, 29.04.2021
Третий наезд на пешехода за четыре дня зафиксирован в столице Бурятии

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^