 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчине продлили арест

В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчине продлили арест
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Водитель, устроивший страшное ДТП, остаётся в СИЗО

В Улан-Удэ продлили срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в смертельном наезде на 16-летних парня и девушку - троюродных брата и сестру.

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел ходатайство следственного отдела о продлении срока содержания под стражей в отношении мужчины, обвиняемого по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», - сообщили сегодня в суде.

Суд ходатайство следователя удовлетворил, обвиняемому продлён срок содержания под стражей по 23 мая. Постановление вступило в законную силу 26 апреля.

Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП, потрясшее улан-удэнцев, произошло 23 февраля возле железнодорожного вокзала. Двое 16-летних подростков, парень и девушка, переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Едва они начали свой путь, их сбил пьяный лихач на «Лексусе», который скрылся с места аварии.

От полученных травм подростки – троюродные брат и сестра - скончались на месте. Позже оказалось, что сбивший их 37-летний лихач угнал машину у своего родственника. Также он неоднократно судим - за убийство, разбои, кражи и многое другое. Подозреваемый был заключён под стражу.

Память сбитых насмерть 16-летних парня и девушки увековечили в Улан-Удэ. Возле «зебры» напротив железнодорожного вокзала, где они были сбиты, установили специальную табличку.
ДТП арест смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчину продлили арест
В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчину продлили арест
Происшествия, 29.04.2021
Водитель, устроивший страшное ДТП, остаётся в СИЗО
В Бурятии двое детей обварились кипятком
В Бурятии двое детей обварились кипятком
Происшествия, 29.04.2021
Дети получили ожоги дома и в бане
Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки
Житель Бурятии пропал, уйдя с животноводческой стоянки
Происшествия, 29.04.2021
В последний раз мужчину видели возле реки
В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
В Иркутской области водитель машины погиб, съехав в водоём
Происшествия, 29.04.2021
Водителя вытащили из воды, но спасти его не удалось
В Бурятии полицейского обматерил пенсионер МВД
В Бурятии полицейского обматерил пенсионер МВД
Происшествия, 29.04.2021
Пенсионер МВД предстанет перед судом
В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
В Бурятии подростки устроили погром на детской площадке
Происшествия, 29.04.2021
Родители несовершеннолетних понесут ответственность
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу
Происшествия, 29.04.2021
В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу
В Улан-Удэ продолжается череда наездов на пешеходов на «зебре»
В Улан-Удэ продолжается череда наездов на пешеходов на «зебре»
Происшествия, 29.04.2021
Третий наезд на пешехода за четыре дня зафиксирован в столице Бурятии
В Бурятии значительно выросло число любителей пьяной езды
В Бурятии значительно выросло число любителей пьяной езды
Происшествия, 29.04.2021
Полмиллиона за пьяную езду. Госдума планирует ужесточить наказание для нетрезвых водителей

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^