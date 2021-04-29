Водитель, устроивший страшное ДТП, остаётся в СИЗО
В Улан-Удэ продлили срок содержания под стражей мужчине, обвиняемому в смертельном наезде на 16-летних парня и девушку - троюродных брата и сестру.
- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрел ходатайство следственного отдела о продлении срока содержания под стражей в отношении мужчины, обвиняемого по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекшее смерть двух лиц, сопряжённое с оставлением места происшествия, неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», - сообщили сегодня в суде.
Суд ходатайство следователя удовлетворил, обвиняемому продлён срок содержания под стражей по 23 мая. Постановление вступило в законную силу 26 апреля.
Как сообщал «Байкал-Daily», страшное ДТП, потрясшее улан-удэнцев, произошло 23 февраля возле железнодорожного вокзала. Двое 16-летних подростков, парень и девушка, переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора по пешеходному переходу. Едва они начали свой путь, их сбил пьяный лихач на «Лексусе», который скрылся с места аварии.
От полученных травм подростки – троюродные брат и сестра - скончались на месте. Позже оказалось, что сбивший их 37-летний лихач угнал машину у своего родственника. Также он неоднократно судим - за убийство, разбои, кражи и многое другое. Подозреваемый был заключён под стражу.
Память сбитых насмерть 16-летних парня и девушки увековечили в Улан-Удэ. Возле «зебры» напротив железнодорожного вокзала, где они были сбиты, установили специальную табличку.
В Улан-Удэ сбившему насмерть подростков мужчине продлили арест
Происшествия, Фото:
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