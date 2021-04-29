Пенсионер МВД предстанет перед судом
В Бурятии в суд направлено уголовное дело о публичном оскорблении сотрудника транспортной полиции. В этом обвиняется бывший сотрудник МВД.
Он предстанет перед судом по обвинению в публичном оскорблении представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей (ст.319 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.
По версии следствия, в феврале 2021 года пенсионер МВД находился в состоянии алкогольного опьянения на перроне железнодорожного вокзала станции Северобайкальск. Транспортный полицейский пригласил его в отдел полиции для составления протокола.
Мужчина, недовольный происходящим, в присутствии посторонних публично оскорбил сотрудника грубой нецензурной бранью.
Уголовное дело направлено в мировой суд для рассмотрения.
В Бурятии полицейского обматерил пенсионер МВД
Происшествия, Фото:
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