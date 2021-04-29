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В Братске нашли и наказали водителя, ехавшего по тротуару

В Братске нашли и наказали водителя, ехавшего по тротуару
Происшествия, 
Видео очевидцы выложили в Интернет

Во время мониторинга социальных сетей внимание автоинспекторов из Братска привлекла одна видеозапись. Очевидец запечатлел, как водитель автомобиля «Ниссан Теана» во дворе ехал по тротуару.

Инспекторы также усомнились в соответствии светопропускания передних стёкл его автомобиля действующим требованиям.

Вскоре дорожные полицейские установили автомобилиста и привлекли его административной ответственности по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях «Движение по тротуарам». 26-летний местный житель свою вину признал.


Автомобиль, предоставленный для осмотра инспекторам, был уже к этому времени растонирован.

Кроме того, выяснилось, что в предусмотренный законом срок молодой человек не выплатил административный штраф. На него составили административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.


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