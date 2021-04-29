В Братске нашли и наказали водителя, ехавшего по тротуару

Вскоре дорожные полицейские установили автомобилиста и привлекли его административной ответственности по части 2 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях «Движение по тротуарам». 26-летний местный житель свою вину признал.







Во время мониторинга социальных сетей внимание автоинспекторов из Братска привлекла одна видеозапись. Очевидец запечатлел, как водитель автомобиля «Ниссан Теана» во дворе ехал по тротуару.Инспекторы также усомнились в соответствии светопропускания передних стёкл его автомобиля действующим требованиям.Автомобиль, предоставленный для осмотра инспекторам, был уже к этому времени растонирован.Кроме того, выяснилось, что в предусмотренный законом срок молодой человек не выплатил административный штраф. На него составили административный протокол по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания», сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.