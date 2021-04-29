В Улан-Удэ росгвардейцы задержали школьника за кражу

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Кража произошла во время урока физкультуры



В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали школьника за кражу сотового телефона у другого школьника.



В полицию обратились представители учебного заведения. Они сообщили, что во время занятий на школьном стадионе неизвестный украл из рюкзака ученика сотовый телефон стоимостью около 14 тысяч рублей.



Полицейские просмотрели записи с системы видеонаблюдения и увидели, что к краже причастна группа подростков. Один из них воспользовался моментом и из рюкзака во время занятий стащил сотовый.



- Ориентировка на подозреваемого была передана наружным нарядам полиции и Росгвардии. По подозрению в совершении кражи росгвардейцы задержали учащегося школы. В ходе личного досмотра у подростка во внутреннем кармане обнаружен похищенный телефон, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



15-летний задержанный был доставлен в отдел полиции. С него взята подписка о невыезде. Возбуждено уголовное дело.

