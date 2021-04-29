Трагедия произошла на Байкале
28 апреля около 19:00 в Баргузинском районе Бурятии на Байкале при опрокидывании аэролодки погиб мужчина. Трагедия произошла на мысе Верхнее Изголовье полуострова Святой Нос. Мужчина скончался на месте.
Второй пассажир от госпитализации отказался. Они оба жители Иркутской области, сообщается в группе «Баргузин-инфо. 24/7».
Подробности происшествия выясняются.
Информацию об инциденте «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 24 апреля в Баргузинском районе Бурятии провалился под лёд и погиб семилетний мальчик. Ребёнком играл в рыбалку на берегу реки Ина, когда упал в воду. Перепуганный друг убежал домой и не рассказал взрослым о происшествии.
В Бурятии в перевернувшейся аэролодке погиб мужчина
Происшествия, Фото:
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