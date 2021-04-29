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В Бурятии значительно выросло число любителей пьяной езды

В Бурятии значительно выросло число любителей пьяной езды
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Полмиллиона за пьяную езду. Госдума планирует ужесточить наказание для нетрезвых водителей

Госдума в середине мая в приоритетном порядке рассмотрит законопроект правительства об ужесточении уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщают «Известия».

Законопроект предполагает корректировку статьи 264.1 Уголовного кодекса России в части усиления наказания для любителей пьяной езды. Тех, кто уже не впервые попался инспекторам ГИБДД в нетрезвом состоянии, предлагается наказывать на 300-500 тыс. рублей вместо нынешних 100-300 тыс. рублей. Также хотят хотят ужесточить и предельный срок лишения свободы за подобное нарушение – до трёх лет вместо нынешних двух. Специалисты правового управления констатировали, что концептуальных возражений к документу у них нет.

Поддержать законопроект готовы во всех фракциях Госдумы, выяснили «Известия».

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что в 2020 году по ст. 264.1 УК расследованы уголовные дела о 66 301 таком преступлении.

При этом фиксируется много повторных преступлений. В некоторых регионах с 2016 года количество таких случаев возросло в несколько раз. В перечне этих регионов оказалась и Бурятия, где число таких нарушителей выросло в шесть раз.

«Например, в Волгоградской области в 2016 году за неоднократное вождение в нетрезвом виде к уголовной ответственности привлечено 67 лиц, в 2017 году — 144, в 2018-м — 175, в 2019-м — 279, в 2020 году — 280. В Бурятии количество таких лиц составило 45, 103, 189, 241 и 264 соответственно, в Татарстане — 55, 127, 176, 208 и 206, в Оренбургской области — 44, 66, 125, 159 и 150», - говорится в пояснительной записке.

Политтехнолог Дмитрий Фетисов отметил, что идея ужесточения наказания появилась достаточно давно. По его словам, она может оказаться достаточно эффективной, так как свои результаты уже дало усиление наказания для пьяных водителей, по вине которых погибали люди. Дмитрий Фетисов убеждён, что новые нормы найдут поддержку у населения и прибавят порядка на дорогах.


водители алкогольное опьянение
 
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