Улан-удэнка убила бывшего возлюбленного и улеглась спать

Убийство произошло в комнате общежития



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве.



Женщина живёт в общежитии по улице Воронежская. По данным следствия, вечером 25 февраля 2021 года к ней в гости пришёл 34-летний мужчина, с которым они долгое время встречались и поддерживали отношения.



Вместе они стали распивать спиртные напитки, но спустя некоторое время поссорились. Произошла потасовка, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им два удара в грудь и брюшную полость гостю.



Мужчина скончался на месте. Женщина же после этого спокойно легла спать. Лишь следующим утром она вышла из комнаты и сообщила соседям о происшествии.



- В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

