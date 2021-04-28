Убийство произошло в комнате общежития
В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве.
Женщина живёт в общежитии по улице Воронежская. По данным следствия, вечером 25 февраля 2021 года к ней в гости пришёл 34-летний мужчина, с которым они долгое время встречались и поддерживали отношения.
Вместе они стали распивать спиртные напитки, но спустя некоторое время поссорились. Произошла потасовка, в ходе которой женщина схватила нож и нанесла им два удара в грудь и брюшную полость гостю.
Мужчина скончался на месте. Женщина же после этого спокойно легла спать. Лишь следующим утром она вышла из комнаты и сообщила соседям о происшествии.
- В настоящее время в ходе проведенного предварительного следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Улан-удэнка убила бывшего возлюбленного и улеглась спать
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Убийство произошло в комнате общежития
Трагедия произошла на Верхней Берёзовке
Задержанный аферист показал на видео, как обманывал людей
В результате аварии серьёзно пострадал водитель другой машины
Кража произошла на входе в супермаркет
Порошок спрятали в одноразовом пакетике чая
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Мужчина считал, что якобы помогает установить преступников
Ревнивец напал на соперника, когда тот спал
Возгорание произошло ночью
Часть украденного молодой человек спрятал дома, остальное продал односельчанам
Мужчине пришлось самому идти в полицию
Пожар произошёл в Горячинске
Женщине удалось добраться до полиции
Происшествия, 27.04.2021
Обвиняемый отказался давать показания