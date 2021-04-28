Трагедия произошла на Верхней Берёзовке
На Верхней Березовке в Улан-Удэ накануне произошёл несчастный смертельный случай.
Вечером 27 апреля возле дома в переулке Серебряный 66-летний мужчина разгружал бетонные плиты возле дома. Он пренебрёг техникой безопасности при укладке плит автокраном. В результате автокран перевернулся и упал на мужчину.
- По факту гибели мужчины сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте в Улан-Удэ погиб водитель перевернувшегося «КамАЗа» с автокраном. Мужчина был лишён водительских прав, в момент аварии он не был пристёгнут.
В Улан-Удэ автокраном насмерть придавило мужчину
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Трагедия произошла на Верхней Берёзовке
Задержанный аферист показал на видео, как обманывал людей
В результате аварии серьёзно пострадал водитель другой машины
Кража произошла на входе в супермаркет
Порошок спрятали в одноразовом пакетике чая
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе
Мужчина считал, что якобы помогает установить преступников
Ревнивец напал на соперника, когда тот спал
Возгорание произошло ночью
Часть украденного молодой человек спрятал дома, остальное продал односельчанам
Мужчине пришлось самому идти в полицию
Пожар произошёл в Горячинске
Женщине удалось добраться до полиции
Происшествия, 27.04.2021
Обвиняемый отказался давать показания
Происшествия, 27.04.2021
Вор накупил сотовых телефонов