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В Улан-Удэ автокраном насмерть придавило мужчину

В Улан-Удэ автокраном насмерть придавило мужчину
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Трагедия произошла на Верхней Берёзовке

На Верхней Березовке в Улан-Удэ накануне произошёл несчастный смертельный случай.

Вечером 27 апреля возле дома в переулке Серебряный 66-летний мужчина разгружал бетонные плиты возле дома. Он пренебрёг техникой безопасности при укладке плит автокраном. В результате автокран перевернулся и упал на мужчину.

- По факту гибели мужчины сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение, - сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Dailу», в марте в Улан-Удэ погиб водитель перевернувшегося «КамАЗа» с автокраном. Мужчина был лишён водительских прав, в момент аварии он не был пристёгнут.
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