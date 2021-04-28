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Мошенник, обманывавший жителей Бурятии, показал «мастер-класс»

Мошенник, обманывавший жителей Бурятии, показал «мастер-класс»
Происшествия, 
Задержанный аферист показал на видео, как обманывал людей

Сотрудники уголовного розыска в Иркутске задержали подозреваемого в мошенничестве. Ему удалось обмануть не менее десяти жителей разных населённых пунктов Иркутской области, а также Бурятии. 

Аферист действовал по отработанной схеме: звонил людям и представлялся их дальним родственником или знакомым. После нескольких наводящих вопросов и обещания встретиться, он просил помочь решить возникшую трудность на заправке. Для этого требовалось перевести на карту якобы сотрудника АЗС от двух до четырех тысяч рублей. Посчитав, что суммы незначительные, его собеседники расставались со своими деньгами.

После задержания подозреваемый, находясь в полицейском подразделении, продемонстрировал, как обманывал доверчивых граждан. Его действия снимали полицейские. Мужчина набрал случайный номер и детально воспроизвёл собеседнице свой типичный монолог. Девушка согласилась перечислить ему несколько тысяч рублей. Затем задержаный обратился к гражданам с просьбой не верить людям, звонящим им с незнакомых номеров.

- Полицией принято решение о распространении данной видеозаписи, чтобы предупредить граждан о возможных аналогичных звонках мошенников и их психологических уловках, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

мошенничество
 
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