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В Бурятии пьяный виновник ДТП получил условный срок

В Бурятии пьяный виновник ДТП получил условный срок
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В результате аварии серьёзно пострадал водитель другой машины

В апреле 2019 года пьяный житель села Ильинка Прибайкальского района Бурятии следовал по федеральной трассе Р-258 «Байкал». Начав обгон следовавшего в попутном направлении автомобиля, мужчина не смог завершить манёвр и столкнулся с машиной.

Попутный автомобиль опрокинулся, в результате чего его водитель получил тяжёлые травмы.

Приговором суда виновник аварии признан виновным. С учётом смягчающих наказание обстоятельств ему назначено три года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также он лишён водительских прав на два года.

- В пользу потерпевшего с осуждённого взысканы средства в счёт возмещения имущественного вреда и компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Прибайкальском районном суде.

ДТП алкогольное опьянение
 
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