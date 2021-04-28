В Бурятии пьяный виновник ДТП получил условный срок

В результате аварии серьёзно пострадал водитель другой машины



В апреле 2019 года пьяный житель села Ильинка Прибайкальского района Бурятии следовал по федеральной трассе Р-258 «Байкал». Начав обгон следовавшего в попутном направлении автомобиля, мужчина не смог завершить манёвр и столкнулся с машиной.



Попутный автомобиль опрокинулся, в результате чего его водитель получил тяжёлые травмы.



Приговором суда виновник аварии признан виновным. С учётом смягчающих наказание обстоятельств ему назначено три года лишения свободы условно, с испытательным сроком два года. Также он лишён водительских прав на два года.



- В пользу потерпевшего с осуждённого взысканы средства в счёт возмещения имущественного вреда и компенсации морального вреда. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Прибайкальском районном суде.



