Кража произошла на входе в супермаркет
В воскресенье, 25 апреля в супермаркете на улице Кабанская в Улан-Удэ обокрали школьника из села Сотниково. В полицию обратился его отец.
Он сообщил, что днём в магазине самообслуживания неизвестный украл рюкзак у 11-летнего сына. В сумке лежали книги и зарядное устройство от телефона. Ущерб оценён в 5,5 тысяч рублей.
По камерам в торговой точке полицейские установили приметы подозреваемого. Позже 31-летний горожанин был задержан.
- Как выяснилось, мужчина забрал лежавший около терминала рюкзак подростка, пока тот проводил операцию по пополнению баланса счёта телефона. С рюкзаком мужчина проследовал в зал, затем, как и планировал, купил спиртное и покинул помещение. Отметим, что в 2016 году он привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Украденное у вора изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Улан-удэнец украл у школьника рюкзак с книгами
Происшествия, Фото:
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