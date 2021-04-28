Улан-удэнец украл у школьника рюкзак с книгами

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

Кража произошла на входе в супермаркет



В воскресенье, 25 апреля в супермаркете на улице Кабанская в Улан-Удэ обокрали школьника из села Сотниково. В полицию обратился его отец.



Он сообщил, что днём в магазине самообслуживания неизвестный украл рюкзак у 11-летнего сына. В сумке лежали книги и зарядное устройство от телефона. Ущерб оценён в 5,5 тысяч рублей.



По камерам в торговой точке полицейские установили приметы подозреваемого. Позже 31-летний горожанин был задержан.



- Как выяснилось, мужчина забрал лежавший около терминала рюкзак подростка, пока тот проводил операцию по пополнению баланса счёта телефона. С рюкзаком мужчина проследовал в зал, затем, как и планировал, купил спиртное и покинул помещение. Отметим, что в 2016 году он привлекался к уголовной ответственности, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Украденное у вора изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





