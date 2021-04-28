Порошок спрятали в одноразовом пакетике чая
Сотрудники исправительной колонии №8 в посёлке Карымское Забайкальского предотвратили доставку ухищрённым способом белого порошка 28-летнему осуждённому.
- При досмотре передачи, предназначенной осуждённому Ш., от жителя посёлка Карымское, в пакетике одноразового чая был обнаружен и изъят гранулированный порошок белого цвета, - сообщает УФСИН по Забайкальскому краю.
По данному факту назначена и проводится служебная проверка. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, будет возбуждено уголовное дело.
- Доставка наркотиков является одним из наиболее опасных уголовно-наказуемых деяний, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст.228.1 Уголовного кодекса РФ и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет, - отметили в УФСИН.
В Забайкалье осуждённому пытались передать белый порошок в чае
Происшествия, Фото:
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