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В Забайкалье осуждённому пытались передать белый порошок в чае

В Забайкалье осуждённому пытались передать белый порошок в чае
Происшествия,  Фото:УФСИН по Забайкальскому краю
Порошок спрятали в одноразовом пакетике чая

Сотрудники исправительной колонии №8 в посёлке Карымское Забайкальского предотвратили доставку ухищрённым способом белого порошка 28-летнему осуждённому.

- При досмотре передачи, предназначенной осуждённому Ш., от жителя посёлка Карымское, в пакетике одноразового чая был обнаружен и изъят гранулированный порошок белого цвета, - сообщает УФСИН по Забайкальскому краю.

По данному факту назначена и проводится служебная проверка. В случае признания изъятого вещества наркотическим или психотропным, будет возбуждено уголовное дело.

- Доставка наркотиков является одним из наиболее опасных уголовно-наказуемых деяний, уголовная ответственность за которое предусмотрена ст.228.1 Уголовного кодекса РФ и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет, - отметили в УФСИН.

наркотики осужденные
 
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