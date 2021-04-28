Мужчина считал, что якобы помогает установить преступников
В Тулунском районе Иркутской области мужчина из отдалённого поселка специально приехал в город, где оформил кредит и перевёл мошенникам около 1,5 миллиона рублей.
Потерпевшему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником безопасности банка, сообщил, что кто-то пытается получить на него имя займ. Для того, чтобы воспрепятствовать действиям мошенников, необходимо оформить кредит самостоятельно и перевести деньги на безопасный счет. Через пару минут с ним связался якобы сотрудник МВД и рассказал, что в целях сохранения деталей операции по изобличению преступников в тайне, ему запрещается кому-либо об этом рассказывать, а по установленным в банковских отделениях камерам видеонаблюдения за его действиями будут наблюдать.
В результате сохраняя полученную информацию в тайне, гражданин отправился в город, взял в кредит свыше 1 миллиона 400 тысяч рублей и перевел на указанные реквизиты.
На следующий день лжебанкиры снова вышли на связь с мужчиной и сообщили, что кто-то вновь пытается оформить на него кредит. Когда, мужчина снова приехал в финансовую организацию и подал необходимые документы, ему позвонил настоящий специалист этого банка, который предупредил об уловках мошенников и настоятельно рекомендовал никому не переводить деньги.
Осознав, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию.
В настоящее время по данному факту ведется проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Житель Иркутской области перевёл мошенникам 1,5 млн рублей
Происшествия, Фото:
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