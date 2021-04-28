Ревнивец напал на соперника, когда тот спал
Ночью 2 мая 2020 года житель Мухоршибирского района Бурятии из ревности к своей девушке решил убить соперника.
Он пришёл в дом соперника и нанёс спящему мужчине ножом множество ударов. После накрыл его одеялом и ушёл.
Раненый сумел сообщить о произошедшем своему отцу. Отец оказал ему доврачебную помощь и вызвал медиков.
Приговором суда обвиняемый признан виновным в покушении на убийство, а также в незаконном проникновении в жилище. Ему назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
- Апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор оставлен без изменения, = сообщили в Мухоршибирском районном суде.
Житель Бурятии из ревности пытался убить соперника
Происшествия, Фото:
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