Житель Бурятии из ревности пытался убить соперника

Ревнивец напал на соперника, когда тот спал



Ночью 2 мая 2020 года житель Мухоршибирского района Бурятии из ревности к своей девушке решил убить соперника.



Он пришёл в дом соперника и нанёс спящему мужчине ножом множество ударов. После накрыл его одеялом и ушёл.



Раненый сумел сообщить о произошедшем своему отцу. Отец оказал ему доврачебную помощь и вызвал медиков.



Приговором суда обвиняемый признан виновным в покушении на убийство, а также в незаконном проникновении в жилище. Ему назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.



- Апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор оставлен без изменения, = сообщили в Мухоршибирском районном суде.

