Забайкалец украл из дома пенсионерки продуты и украшения

Часть украденного молодой человек спрятал дома, остальное продал односельчанам



В полицию в Улетовском районе Забайкальского края обратилась 70-летняя пенсионерка и сообщила о том, что из её дома неизвестные украли ювелирные изделия и продукты питания.



Позже установили личность возможного подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, 28-летний житель села Бальзой Улетовского района. Выяснилось, парень изначально знал о том, что пенсионерки нет дома, чем и решил воспользоваться. Его добычей стали золотые и серебряные украшения - наручные часы, цепочка с кулоном, подвеска, кольца, а также продукты питания. Часть украденного молодой человек спрятал дома, остальное продал односельчанам.



Возбуждено уголовное дело, часть чужого имущества у него изъята, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

