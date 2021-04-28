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Забайкалец украл из дома пенсионерки продуты и украшения

Забайкалец украл из дома пенсионерки продуты и украшения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Часть украденного молодой человек спрятал дома, остальное продал односельчанам

В полицию в Улетовском районе Забайкальского края обратилась 70-летняя пенсионерка и сообщила о том, что из её дома неизвестные украли ювелирные изделия и продукты питания.

Позже установили личность возможного подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу, 28-летний житель села Бальзой Улетовского района. Выяснилось, парень изначально знал о том, что пенсионерки нет дома, чем и решил воспользоваться. Его добычей стали золотые и серебряные украшения - наручные часы, цепочка с кулоном, подвеска, кольца, а также продукты питания. Часть украденного молодой человек спрятал дома, остальное продал односельчанам.

Возбуждено уголовное дело, часть чужого имущества у него изъята, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
кража
 
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